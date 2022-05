Der Ablauf sieht folgender Maßen aus:

Sie kontaktieren uns per Mail oder Telefon. Falls Interesse an näheren Informationen und einem persönlichen Gespräch besteht, fixieren wir ein Treffen an einem neutralen Ort. Nach dem ersten Kennenlernen entscheiden Sie, wie wir verbleiben. Sagt Ihnen das Angebot zu und haben Sie Vertrauen, so können wir einen Vertrag abschließen, inkl. Rechtsmittelbelehrung.

Danach wird gemeinsam ein Partnerprofil erstellt, in dem ein paar Informationen über Sie und ausgewählte Fotos zu finden sind. Es scheint nur der Vorname auf. Dieser Prozess und die Aufnahme Ihrer Daten in unsere geschützte Datenbank brauchen ein wenig Zeit, darum wird es nicht sofort zum ersten Partnervorschlag kommen. Gut Ding braucht Weile. Qualität vor Quantität.

Haben Sie Interesse an einem Vorschlag von uns und wollen SIE oder IHN treffen, so wird nach dessen Einverständnis gefragt. Nur wenn beide einem Kennenlernen zusagen, werden Kontaktdaten weiter gegeben.

Egal, ob das Treffen vielversprechend oder nicht wie vorgestellt verlaufen ist, Sie können uns jederzeit in der Agentur anrufen und Frau Pfeiffer steht Ihnen beratend zur Seite.